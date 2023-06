Chi si scaglia contro gli youtuber | tensione davanti alle auto distrutte | VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Questomostra gli attimi dia Casal Palocco poco dopo l'incidente tra una Lamborghini Urus con a bordo un gruppo die la Smart in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, 5 anni, chee viaggiava con la madre e la sorellina, mercoledì scorso. Il potente suv è incastrato accanto alla Forfour, trascinata per una decina di metri dopo lo schianto a 110 all'ora sulla stradina residenziale che collega i quartieri Acilia e Axa. Accantoduel'ambulanza ferma, con le porte aperte. Alcuni dei presenti hanno tentato di aggredire i ragazzi che erano a bordo del suv: ilmostra in primo piano un componente del team 'TheBorderline' camminare lento, di sp, con la maglietta del gruppo The Borderline col quale stava facendo la ...

Proprio contro i loro canali social siora il Movimento italiano genitori . Duro comunicato ... Non un modo per demonizzare i social o altri mezzi di comunicazione , ma per premiareveicola ...Elena Guarnieri dopo i funerali di Silvio Berlusconi sicontro i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida . Cosa sta succedendo Il Tg5 ha ... 'non salta comunista è'. Mentre ...TheBorderline, Anna Foglietta (e non solo) sicontro di loro. TheBorderline è il collettivo romano di youtuber formato dai ragazzi che ... non distruggete per sempre quella altrui, di...

Il messaggio sbagliato di chi si scaglia contro i compiti per le vacanze Il Foglio

Quali effetti può avere una scuola che comunica tanto espressamente agli alunni che far passeggiate e guardare tramonti sia in fondo più importante che compiere ciò per cui la scuola stessa esiste, os ...«Un branco di persone ha speculato sul nome di Silvio Berlusconi. Io gli ho voluto bene come a un fratello. Denuncerò tutti e farò tremare mezza Italia con le ...