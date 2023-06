Chi si qualifica alle Olimpiadi Parigi 2024 nel calcio? Europei Under 21 decisivi | regolamento e formula

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Siamo pronti per alzare il sipario sui Campionati21 2023, ma il mirino è già ben puntato verso i Giochi Olimpici Estivi di. Per quale motivo? Come tradizione, l’edizione di questa manifestazione giovanile che precede l’anno olimpico,alla kermesse sotto i Cinque Cerchi. Nel caso dell’Italia, l’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire. La nostra Nazionale, infatti, non prende parte al torneo calcistico dei Giochi Olimpici dall’edizione di Pechino 2008. Sono ben tre, quindi, leche non hanno visto ai nastri di partenza gli Azzurri. In questa occasione saranno gli azzurrini del commissario tecnico Paolo Nicolato che proveranno a rendere indimenticabile la manifestazione che si disputerà tra Romania e Georgia. Se i Giochi Olimpici non ...