Chi è Giuseppina Elena Reitano | la figlia di Mino e Patrizia Vernola ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 giugno 2023) ? Il famoso cantante nel corso della sua vita ha sposato. Dalla loro unione sono nate due figlie:e Grazia Benedetta. Non abbiamo molte informazioni nello specifico sulle due donne. Sappiamo, però, cheè nata nel 1978, mentre Grazia Benedetta nel 1979. Il rapporto dicon le figlie è sempre stato molto bello. Grazia Benedetta, per esempio, ha spiegato che, dopo tanti anni dalla morte del padre, la vita senza di lui è davvero difficile, anche per il fatto che il dolore non ha un tempo ben preciso. Ladiha spiegato anche che, come riscatto, c’è una grande eredità, che è quella di avere una madre eccezionale. Una madre ...