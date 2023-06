Chi è Antonio Pavan | il baby pianista ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 giugno 2023) ?è un giovanissimo. Il bimbo ha nove anni e suona da quando ne aveva solo quattro e già a cinque anni ha vinto i primi concorsi. Advanta quindici vittorie, numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e due incisioni discografiche. Il prossimo 24 giugno suonerà a Parigi come vincitore del Concorso internazionale “La Note Céleste”. Lo scorso 29 maggio ha suonato per i degenti della geriatria, i loro familiari e per il personale sanitario del reparto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il concerto ha visto l’esecuzione di brani di Bach, Chopin, Gulda, Clementi e vedrà coinvolti, oltre al reparto di geriatria, anche le vicine unità operative di medicina. L’idea è che la musica, attraversando i corridoi, raggiunga i pazienti che non possono alzarsi dal letto., ...