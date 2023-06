(Di venerdì 16 giugno 2023) ?(New York, 23 marzo 1950) è une conduttore televisivo italiano con cittadinanza statunitense.presso La Stampa di Torino, insegna all’Università della Pennsylvania come docente invitato ed è presidente del comitato scientifico della Fondazione Italia USA. Nasce a New York, negli USA, da padre francese e madre italiana. Il padre, Jean-Paul(1921-1996), banchiere, industriale e rabbino, è stato presidente del Concistoro ebraico di Parigi (1967-1982; di Francia dal 1982 al 1992) e a lungo ai vertici dell’amministrazione della Christian Dior SA. La madre, Carla Ovazza, discende da una nota famiglia di banchieri (la famiglia Levi Fubini) di Torino, il 26 novembre 1975 vittima di un sequestro di persona. ...

Napoli,è Christophe Galtier . Christophe Galtier , 56 anni, è nato a Marsiglia , il che lo ... Galtier ha giocato e, all'inizio della sua carriera da tecnico, è stato vice - allenatore (di...Per anni è stato il vice diPerrin, che segue nelle avventure col Porstmouth, Sochaux, Lione e Saint - Etienne . La svolta avviene nel 2009 quando gli viene affidata la panchina dei Verts in ...Poi, quasi istantaneo, l'inizio della gavetta in panchina: una decina d'anni da vice allenatore, quasi sempre al seguito diPerrin. Gli succede nella stagione 2008 - 09, in corso, salva il ...

Chi è Alain Elkann, il giornalista e scrittore ospite a Oggi è un altro giorno TPI

Pronto un biennale da 4 milioni a stagione per Galtier. Dopo un lungo casting è l'allenatore del Psg il profilo scelto dal presidente De Laurentiis ...Christophe Galtier è il candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore del Napoli: scopriamo chi è e come gioca l'ex tecnico del PSG.