Chi ci sarà e chi no | i brand da tenere d' occhio e gli appuntamenti da non perdere in città

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il finale della sfilata di Prada AI 2023 2024 (foto: getty). Ready, steady, GO! Tutto è pronto per la Milano Fashion Week Uomo 2023. Dal 16 al 20 giugno torna inl’appuntamento dedicato alla moda maschile, con un calendario ricco di sfilate, nuovi nomi ed eventi (pochi ma buoni!) aperti al pubblico. Così, se la Milano Fashion Week Uomo Autunno Inverno 2023/2024 aveva definitivamente chiuso l’epoca dello streetwear e confermato un ritrovato interesse per l’eleganza, staremo a vedere quali saranno i diktat per il menswear della Primavera Estate 2024. I numeri della Milano Fashion Week Uomo 2023 27 sfilate di cui 5 digitali, 36 presentazioni di cui 4 su appuntamento e 16 eventi. Per un totale di 79di cui 74 fisici. Questi i numeri di quest’anno che fanno presagire un’edizione ricca di stile ed entusiasmo, al passo con il crescente ...