Chelsea | ufficiale l’addio di Bakayoko | la nota del club londinese

(Di venerdì 16 giugno 2023) Attraverso un comunicato, ilha ufficializzatodi Timeoue. Il centrocampista francese non rientrava da tempo nei piani del, che non a caso lo ha mandato in prestito nelle ultime tre stagioni. Ora però il contratto è finalmente terminato e il calciatore dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Di seguito laintegrale. “L’elenco dei giocatori trattenuti dalper la stagione 2023/24 è stato pubblicato dalla Premier League, con la partenza di Tiemouedalora confermata. Il centrocampista si è unito ai Blues dal Monaco nel 2017 e ha giocato spesso con Antonio Conte, collezionando 43 presenze e giocando l’intera finale di FA Cup 2018 vinta contro il ...

1 Ora è. Dopo il rientro dal prestito al Milan, ilha sancito la fine - in anticipo rispetto al contratto in scadenza a giugno 2024 - del rapporto professionale con Tiemoue Bakayoko. IL ...Non si è 'salvato' nessuno. La prima datadel mercato estivo 2023 è venerdì 16 giugno, ovvero il giorno entro il quale si può ... tornato per la seconda volta in rossonero dalper dare ......il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è rientrato da Londra dove ha incontrato il...il suo trasferimento ai Rangers. Il Brighton di De Zerbi ha ufficializzato l'arrivo l'ex ...

Chelsea, UFFICIALE l'addio di Bakayoko | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Timoue Bakayoko, dopo non essere stato riscattato dal Milan, lascerà anche il Chelsea. Ecco di seguito il comunicato ufficiale dei Blues sull’addio del centrocampista: «L’elenco dei giocatori ...Ora è ufficiale. Dopo il rientro dal prestito al Milan, il Chelsea ha sancito la fine – in anticipo rispetto al contratto in scadenza a giugno 2024 – del rapporto professionale con Tiemoue Bakayoko.