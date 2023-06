... Huang conserva comunque un bel ricordo di un'epoca trascorsa in unain cui agli studenti ...modelli di intelligenza artificiale L'ad di Nvidia Jen - Hsun Huang ha lanciato la sfida acon ...Tecnologie emergenti comecambieranno gli scenari nello sviluppo del software e dei ... dell'assessore regionale alla, Università, Ricerca e Agenda Digitale Paola Salomoni e del ...I sistemi di IA generativa che si basano su tali modelli, quali, dovrebbero rispettare i ... Intelligenza artificiale eIl tema dell'intelligenza artificiale , soprattutto nella versione ...

ChatGPT a scuola, un preside lo ha utilizzato per redigere circolari. Giannelli (ANP): È uno strumento che va utilizzato per trarne vantaggio” Orizzonte Scuola

Il caso di ChatGpt ha fatto ormai scuola: non si era mai visto un utilizzo di massa a cascata di una nuova tecnologia: solo 5 giorni sono bastati per arrivare a un milione di utenti. Ed è stato ...Quest’anno è stato decisamente l’anno dell’avvento di ChatGpt, ormai diventato uno strumento familiare per molte persone comuni, ormai entrato a far parte dell’immaginario collettivo. Cosa avverrà a ...