Charlotte Casiraghi disubbidisce ad Alberto di Monaco e rifiuta la protezione

(Di venerdì 16 giugno 2023)è stata protagonista della settimana filosofica di Montecarlo, insieme addi. Ma ha disubbidito apertamente a suo zio quando si èta di andare in giro con una guardia del corpo. Una situazione esattamente contraria a quella di Harry che pretende da Carlo piùquando viene in Inghilterra.in jeans e ballerine: divina Ma torniamo a. L’abbiamo vista recentemente in diverse occasioni, per esempio più volte sul red carpet del Festival di Cannes in compagnia della cognata Beatrice Borromeo, con suo marito Dimitri Rassam e anche da sola. Per poi rispuntare a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1, sempre con la sua bellezza ...

Charlotte Casiraghi fa innamorare tutte del suo hair look da spiaggia. Impossibile resistere alla tentazione di imitarla.Bon ton, iconiche, versatili ed evergeen, cos'altro desiderare da un paio di scarpe Molto più che una scienza, per Charlotte Casiraghi lo studio della filosofia è una vera e propria passione, non l'u ...