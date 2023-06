è stato un fulmine nella vasca d'andata in 22'76: ora è 2° al mondo dietro solo il cinese Pan Zhanle da 47'22. Ci sono già 15 velocisti sotto i 48' in stagione: mancano solo i trials ...è stato un fulmine nella vasca d'andata in 22'76: ora è 2° al mondo dietro solo il cinese Pan Zhanle da 47'22. Ci sono già 15 velocisti sotto i 48' in stagione: mancano solo i trials ...

Chalmers vola nei 100 sl (47”44): “Il lavoro in cantiere mi fa andare più veloce” La Gazzetta dello Sport

L’olimpionico ai trials australiani nuota il 2° crono al mondo e lancia la sfida a Popovici: “Non ho mai lavorato un giorno in vita mia a parte nuotare, ora è cambiato il mio spirito. Ai Mondiali vedr ...