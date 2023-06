Ceppaloni | alla “Porziuncola XL” arriva Mimmo Cavallaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il musicista calabrese è uno dei grandi della musica popolare italiana e si esibirà in Piazza Carmine Rossi martedì 1 agosto L’edizione numero 40 della “: Sagra dei fusilli e del formaggio pecorino” è uno degli eventi più attesi dell’estate sannita. Dopo che la Pro Loco Ing. Pino Di Donato ha annunciato le date ufficiali, sono state tantissime le richieste giunte anche da fuori regione. Da sabato 29 luglio a martedì 1 agostosarà capitale del gusto e anche della musica con il festival popolare “Cippofest” ideato dal direttore artistico Luigi Blaso (nella foto). Per il musicista di Apice quello con la Pro Loco Ing. Pino Di Donato diè un legame solido e duraturo. “Sono orgoglioso di far parte di questa bella squadra e di aver sposato anni fa questo progetto” ha spiegato Blaso. ...

