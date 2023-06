Centrodestra | Buttiglione | “sarà europeo | parole Papa non contro intesa conservatori-Ppe”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Alleanza socialisti-popolari non fa maggioranza" - "Fi? Meloni ha eroso spazio politico" “Non parlo più con i politici italiani, se li inper strada ci diciamo buongiorno e buonasera. Io guardo all’Europa. Il Partito popolarec’è ed è probabile che si rafforzi con le prossime elezioni. Guardi la Spagna, Alberto Núñez Feijóo, è probabilmente il prossimo vincitore delle elezioni spagnole. Nell’Ue si profila la possibilità di un”. Così Rocco, ex segretario del Ppi, risponde interpellato dall’Adnkronos su trame e giri di telefonate centriste dopo la morte di Silvio Berlusconi in cooptazione di Fi per una ricostituzione in patria di un partito popolare: “Immagino che Fi confluisca maggioritariamente in Fdi – afferma – sarebbe occasione per Meloni anche di ...