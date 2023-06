Cento bambini morti nella stiva | Kata via nel trolley e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

...5 pere al 16,1 per. "La scuola gioca un potente ruolo di equalizzatore sociale poiché riduce il divario di apprendimento trae ragazzi di livello socio - economico diverso - ha ...L'Unicef si dice 'profondamente addolorato e scosso dalle molteplici segnalazioni secondo cui fino asarebbero rimasti intrappolati nella stiva di un'imbarcazione che si è rovesciata e ......tre sezioni Nido e nelle due di Scuola dell'infanzia potranno essere accolti 96 bambine e, ... "I quasinuovi posti per la fascia zero - sei anni " ha aggiunto - incideranno certo ...

"Nella stiva del peschereccio affondato c'erano cento bambini" AGI - Agenzia Italia

«Un ecatombe che l’Europa poteva evitare»: così padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, commenta quanto è accaduto davanti al Peloponneso. Finora recuperati 59 corpi e salvati 104 prof ...Almeno cento bambini nella stiva che potrebbero aver perso la vita con le loro madri. Fino a 500 dispersi, in uno dei punti più profondi del Mediterraneo. Una barca tra i 25 e i 30 metri partita dalla ...