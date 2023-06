CENTO ANNI IN UNA NOTTE | L’AIDA SU RAI1 IN MONDOVISIONE DALL’ARENA DI VERONA

(Di venerdì 16 giugno 2023) È l’impegno di Rai Cultura per l’inaugurazione del Festival Lirico dell’Arena di, che quest’anno giunge alla propria centesima edizione. “Arena diin una” sarà proposto da Rai Cultura in diretta insuil 16 giugno a partire dalle 20.35 ed il segnale internazionale verrà distribuito da Ebu in tutto il mondo. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, suHD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 7 giorni dopo la prima. Oltre quattro ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani dal più emozionante dei teatri, che di quell’opera ha fatto il proprio simbolo. ...

... Henry Kissinger: in un'intervista all'agenzia Bloomberg, l'architetto delle relazioni tra Cina e Stati Uniti,compiuti il mese scorso, ha dichiarato di ritenere probabile un conflitto ...Proseguono gli eventi in calendario per celebrare idella Ferrovia Vigezzina Centovalli. 'Craveggia: un'emigrazione che vale un tesoro', è uno degli appuntamenti piu attesi, sara l' apertura al pubblico per un mese del Tesoro di Craveggia : ...Un prestito a tasso zero fino a 30 mila euro, della durata cinque, con due di preammortamento. È questa una nuova misura finanziaria di Ismea, l'Istituto di ...e non può superare il 50 per...

Cento anni in una notte, in mondovisione l’Aida su Rai 1 all'Arena di Verona La Gazzetta dello Sport

S tasera alle 20.35 in diretta su Rai 1 va in onda Arena di Verona – Cento anni in una notte. Un evento unico per celebrare i 100 anni del Festival Lirico dell’arena scaligera con una delle opere liri ...Il 70 per cento del sapore è fatto dall’odore. Si può rieducare l’olfatto con il tempo, i cibi «amici» e i ricordi. Oltre ai virus, un deficit di questo senso può essere provocato da Parkinson o scler ...