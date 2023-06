Centenario Aeronautica Militare | il 17 e 18 giugno a Pratica di Mare la manifestazione aerea più attesa

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'Italiana festeggia i cento anni della sua fondazione all’aeroportodidicon esibizioni di velivoli del passato e del presente, aree tematiche, rievocazioni storiche, aree esperienziali e naturalmente lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Sarà un Airshow unico e irripetibile che si terrà all’aeroporto Mario De Bernardi il weekend del 17 e 18, e consentirà a grandi e piccini di vivere l’Arma Azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l’evoluzione dell'aviazione fino all'attuale tecnologia spaziale. Si esibiranno velivoli che hanno fatto la storia del volo, dal Caproni Ca.3 ricostruito da Giancarlo Zanardo al Fiat/Aeritalia G-91PAN restaurato da un gruppo di appassionati militari e civili, passando per un TF-104 privato ...

De Bernardi" di Pratica di Mare, il weekend del 17 e 18 giugno, per continuare a celebrare ildell'Militare. Grandi e piccini potranno vivere l'Arma Azzurra in tutte le sue ...Il Festival sarà aperto dal sorvolo delle Frecce Tricolori, che celebreranno anche ildell'Militare, mentre la rete commerciale veronese è coinvolta per dare all'evento un ...Tra gli eventi più importanti segnaliamo come detto ad esempio lo spettacolo - da non perdere - delle Frecce Tricolori oppure il concerto della banda dell'. E ancora. A tutti coloro che ...

Centenario Aeronautica Militare: il 17 e 18 giugno a Pratica di Mare ... Agenparl

A Pratica di Mare tutto pronto per l'airshow per il Centenario dell'Aeronautica Militare che vedrà esibizioni di velivoli storici e presenti.Nel corso della prima giornata di gara gli equipaggi percorreranno circa 360 chilometri, a fronte degli oltre 2000 totali di questa inedita edizione ...