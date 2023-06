i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Giorgi ... Infine, sullo sfondo c'è anche un possibile interesse per Daniche potrebbe lasciare il Real ......a Dani, che presto rinnoverà con il Real Madrid. Nessun interesse, al momento, da parte del club di Siviglia, che vorrebbe riaccogliere il suo pupillo, anche se le differenze economiche...Il club nerazzurro starebbe così valutando questo colpo a parametro zero manon è il solo ... In caso di accordol'Udinese ed il Tucu, il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione ...

Ceballos tra l'Inter e il Real Madrid: la decisione del centrocampista Calciomercato.com

Occasione per l’Inter dal mercato dei parametri zero, c’è una clausola che può agevolare i nerazzurri C’è una finale Champions League da giocare e da vincere, anche se l’ostacolo sembra essere davvero ...Il Betis non ha fatto offerte a Dani Ceballos, che presto rinnoverà con il Real Madrid. Nessun interesse, al momento, da parte del club di Siviglia, che vorrebbe riaccogliere il suo pupillo, anche se ...