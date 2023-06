C’è un motivo per cui giornali e tv hanno sentito così forte l’ansia di dover ricordare Berlusconi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023)era un individuo comico-storico. Comico, non cosmico: non è un refuso, ma la sintesi hegelo-marxiana di filosofia della storia applicata al tycoon di Arcore. Se il Napoleone che Hegel aveva visto a Jena era l’anima del mondo a cavallo, ovvero un individuo di cui la Storia si serviva per i propri fini, è anche vero che quella Storia – è il Marx del 18 brumaio a scriverlo – si ripete la prima volta in tragedia e la seconda in farsa. Dila Storia si è servita perché egli, uomo giusto al momento giusto, è riuscito a portare alle estreme conseguenze le premesse di quella tarda democrazia nella quale la politica e il marketing diventavano una cosa sola, il gradimento sostituiva il suffragio, il leader si trasformava in imbonitore commerciale. Alla Storia serviva un, con un surplus di insopprimibile inventiva ...