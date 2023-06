C’è già la prima Via Berlusconi | è ad Apricena | in Puglia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’amore per Silvioe la sua memoria vale una deroga. La giunta del piccolo comune di, in Provincia di Foggia, ha deliberato l’istituzione dellaViad’Italia. Il provvedimento porta la firma di Antonio Potenza, sindaco forzista che aveva conquistato la platea della kermesse del partito a Napoli parlando della sua esperienza negli enti locali. “Il cordoglio popolare e nazionale nei confronti della dipartita del Cavaliere - spiega Potenza al Foglio - ci ha spinto a procedere subito alla delibera che dispone l’intitolazione di una strada centrale del nostro paese alla memoria dell’ex premier. E’ in uno snodo cruciale per la nostra comunità: in quella via ci sono un distretto sanitario e un terminal per gli autobus”. Nei prossimi giorni ci sarà anche la posa della targa anche se ...