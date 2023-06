Cav | la sinistra senza pudore | sogna il crollo della Meloni | ma scorda un dettaglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Finora Giorgiaha deluso lasu tutto. I motivi li ha ricordati Mario Monti a Radio 24: «Questo governo sta mostrando due sorprese grandi. Una è il modo di stare in Europa e d'interagire con l'Europa, che è un modo costruttivo. L'altro è il desiderio di osservare i vincolifinanza pubblica, non solo perché ce lo chiede l'Europa, ma perché è nell'interesse del Paese». Insomma, chi aveva puntato su un esecutivo “sfascista”, pronto a risvegliare la speculazione e lo spread, ha perso. Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ieri era a 164: molto più in basso di un anno fa, quando veleggiava attorno a quota 245. Otto mesi dopo l'insediamento del governo, nessuno crede più alla replica del copione del 2011, quando Silvio Berlusconi fu costretto a dimettersi dallo spread arrivato a ...