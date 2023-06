Caterina Balivo torna in Rai e sostituisce Serena Bortone? Il retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Oggi è Un Altro Giorno sta per chiudere i battenti, l'ultima puntata dell'attuale stagione è prevista per il 30 giugno 2023, esi prepara a migrare verso altri orizzonti. Il portale TvBlog fa sapere che la Rai ha deciso di non rinnovare un'altra edizione di tale format e di non confermare la presentatrice alle redini della fascia pomeridiana della rete. A partire dalla prossima stagione, infatti, nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:00 ci sarà un nuovo format. Esso potrebbe essere affidato ad un volto molto noto per il pubblico della rete. La persona in questione è, che dopotutto ha precedutoprima del suo sbarco a Oggi è Un Altro Giorno. Ventata di novità in Rai:sostituita da ...