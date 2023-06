Caterina Balivo in modalità | c ripigliamm tutt chell ch’è o nuost

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 giugno 2023)ha detto: mò c. Secondo quanto scritto da TvBlog, infatti, sarebbe suo il nome in pole position per prendere il posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1, quest’ultima rimossa dalla conduzione di Oggi è un altro Giorno con l’arrivo del governo Meloni. Così fosse persarebbe un ritorno in quella fascia oraria dato che per ben due edizioni (quella della stagione 2018/2019 e quella 2019/2020) ha condotto Vieni da Me. Dopo due edizioni e trecentocinquanta puntate (personalmente amavo Vieni da Me, era un prodotto confezionato davvero bene) la conduttrice ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e chiudere baracca e burattini. “È arrivato il tempo di fare nuove ...