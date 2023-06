Castagne-Juve | c’è già l’ok! Ora è lui il favorito per la fascia

(Di venerdì 16 giugno 2023), c’è già l’ok dell’esterno belga al trasferimento alla corte del club bianconero: adesso è lui ilSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Timothyha già dato il suo ok al trasferimento allantus. Un affare che ha già il benestare di Massimiliano Allegri. Il Leicester al momento chiede 15 milioni di euro, ma da Torino proveranno ad abbassare le pretese economiche degli inglesi. Ma, ad oggi, il belga sarebbe il profilo più caldo per ladestra.

