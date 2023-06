Cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme nel centro di Napoli | arrestato 43enne

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unnapoletano è finito in manette per aver incendiato diversideiin punti diversi delcittà, da via Toledo a Piazza del Gesù.deiinin punti diversi delcittà, a, lungo via Toledo, in Piazza del Gesù Nuovo. E ancora in piazza Matteotti e piazza

...idell'indifferenziato ma non ha provveduto a sostituirli con quelli nuovi accessibili con carta Smeraldo. Un disservizio di fronte al quale si sono accese le sacrosante lamentele...Napoli .in fiamme in punti diversi del centro città, lungo via Toledo, in Piazza del Gesù Nuovo. E ancora in piazza matteotti e piazza salvo d'acquisto. Dietro gli incendi la stessa mano, quella di ...Dal riciclo al recupero, e i cittadini conosceranno anche tutte le novità suirifiuti di ultima generazione. Tutti potranno porre domande o chiarire eventuali dubbi". ABov Rifiuti - ...

Brucia cassonetti in tutta Napoli: ripreso dalle telecamere in tempo

E’ così finito in manette e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e dell’incendio di 5 campane per la raccolta differenziata ...Ha dato fuoco ad almeno 5 cassonetti, ma è stato immortalato da diverse telecamere, tra cui quelle in tempo reale della Caserma Pastrengo ...