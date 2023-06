Cassa Dottori Commercialisti | con il nuovo regolamento elettorale nuovo passo verso la parità di genere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’assemblea dei delegati dellaha ottenuto da parte dei Ministeri Vigilanti, del Lavoro e dell’Economia e Finanze, l’approvazione della modifica delfinalizzata a incentivare un maggiore equilibrio dinella candidatura alla carica di componente dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione. La modifica garantisce, dunque, una tutela sempre maggiore del principio didiin un contesto, come quello italiano, in cui la presenza femminile nei CdA in ruoli executive si attesta solo al 13,7%, come evidenzia lo studio realizzato dal Corporate Governance Lab dell’Università ...