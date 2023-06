Casal Palocco | il padre del bimbo morto | «Strappato a ‘sto mondo infame» Analisi sul cellulare dello youtuber indagato

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Ti ameremo per sempre». Così Marco Proietti, papà del piccolo Manuelnell’incidente a, nel quadrante sud-ovest di Roma, saluta il figlio con una storia sul suo profilo Instagram. «Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora, un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuelda», aggiunge. Intanto, nelle prossime ore, la procura di Roma darà l’incarico ad un consulente per svolgere l’deldi Matteo Di Pietro, il 20ennedel gruppo TheBorderlineper la tragedia in cui sono rimaste ferite anche la madre e la sorellina di 3 anni di Manuel. ...

Si riferisce a quanto accaduto aieri 15 giugno alle 15:45, lo scontro tra la Lambroghini guidata da uno youtuber nell'ambito di una challenge social, e una smart. Scontro che è costato ...... il padre del bimbo morto: 'Strappato da 'sto mondo infame, ti ameremo per sempre' aFotogallery - Bimbo morto in incidente a Roma, fiori e peluche sul posto IL FOTO - CONFRONTO ...commenta Subito dopo il violento scontro tra il Suv Lamborghini e la Smart che ha provocato la morte di un bimbo e il ferimento della madre e della sorellina, sul posto, nella zona di, a Roma, sarebbero arrivati anche i genitori dei cinque youtuber che erano a bordo del bolide. E le frasi shock da loro pronunciate per tranquillizzare i giovani avrebbero gelato i ...

Cinque youtuber travolgono una Smart per fare un video sui social, muore un bimbo: il ventenne alla guida pos… La Stampa

Subito dopo lo scontro, un video ha cominciato a girare a Casal Palocco di chat in chat. Si vede un uomo che urla, la folla che lo trattiene, la Smart accartocciata, la Lamborghini distrutta. E un ...(Adnkronos) – “Tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento”. 600.000 iscritti per il canale YouTube dei TheBorderline, il gruppo di ragazzi coinvolt ...