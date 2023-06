Carnevali | «Frattesi | non solo Inter Mulattieri non in trattativa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Arrivato in Lega, l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanniha parlato ai giornalisti presenti. Tema caldo ovviamente il futuro di Davide, seguito dall’. Con un commento anche sull’esse per Samuele. NIENTE ACCORDI – Queste le parole di Giovannisu Davidee su unaper Samueledell’: «Speriamo che abbia sempre più pretendenti. Di incontri ne facciamo diversi, non soltanto con l’. Ci sono tante squadreessate, ma per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passaggio avanti con nessuna società. In questo momento è tutto fermo, non vogliamo fare accordi con nessuna società per ...