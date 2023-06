Carmagnola | 62enne morto nella notte dopo aver accusato un malore improvviso mentre giocava a tennis

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dramma a, al centro sportivo Polisport di via Piscina dove unungiornata di ieri, giovedì 15 giugno. L'uomo è andato in arresto cardiaco e sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 con l

Tragedia al centro sportivo di Carmagnola: si sente male mentre gioca a tennis, morto nella notte TorinoToday

Inutili i soccorsi sul posto e il trasporto in ospedale per l'uomo morto alle Molinette di Torino, questa notte.Tragedia al centro sportivo Polisport di Carmagnola nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno 2023. Un 62enne italiano si è sentito male mentre stava giocando a tennis ed è andato in arresto cardiaco.