Carfagna | “Il nostro giudizio sul ddl Nordio è positivo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA – “Ilsul ddl, perché ricalca molte delle proposte che abbiamo presentato come Azione. Specialmente ora che è venuto meno l’alibi delle leggi ad personam, è necessario che la politica si accosti ai temi della giustizia con quell’equilibrio indispensabile per approvare norme che non servono a qualcuno, ma servono ai cittadini. Perché se un sindaco non firma per paura, tante opere pubbliche non vedranno mai la luce e a pagarne le spese saranno sempre e solo gli italiani”. Così la presidente di Azione, Mara, che ieri sera ha partecipato a “Porta su Porta” su Raiuno. L'articolo L'Opinionista.