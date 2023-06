Carcere di Taranto | suicidio di un detenuto Ieri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Mentre a Roma parlano asi muore, e le parole del garante dei detenuti e del Presidente della Repubblica sulla situazione delle carceri e sui diritti delle persone private della libertà, stridono in maniera inaccettabile con quello che accade ogni giorno nell’inferno del penitenziario del capoluogo Jonico e della carceri pugliesi Non è servito a nulla nemmeno l’appello di un poliziotto penitenziario che lavora aal presidente della Repubblica, in cui denuncia le condizioni inumane sia per i poliziotti che per i detenuti. Così nella giornata di15 giugno undi origini calabresi di circa trent’anni in attesa di giudizio per reati contro il patrimonio, ristretto al nuovo reparto (aperto senza aver inviato personale), si è suicidato con una corda rudimentale impiccandosi alla grata della ...