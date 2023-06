(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Gaia Bianco, in arte, è una giovanissima cantante diche sta facendo strada nel tortuoso panorama della musica. Classe 2001, ha già lasciato la sua firma alla kermesse “Grandi Festival Italiani” di Casa Sanremo nel 2019, rimanendo campionessa per due anni consecutivi. Manifestazione poi sospesa per due anni, causa pandemia da covid-19. Scritturata presso DISTROKID, piattaforma musicale romana,sta studiando contemporaneamente sia nella capitale, ove è seguita da esperti del settore, sia al DAMS dell’Università degli Studi di Salerno. Migliorata tantissimo nella tecnica vocale e nello stile, ha rilasciato un’intervista alla nostra redazione su “”, il suo ultimoche già hato ...

"Capo Emme", l'ultimo singolo di AYGA conquista Avellino (Video) anteprima24.it

