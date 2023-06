Capitanio | Agcom | «Stop alla ricerca disperata di like»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Quanto successo a Casal Palocco sembra aver sconvolto il web. Con un'eccezione: chi lavora per "garantire" la presenza di contenuti consoni sui social network non ha ancora provveduto a oscurare il canale The Borderline. Anzi, il canale, ancora attivo continua a monetizzare le sue challenge. A niente sembra essere servita anche la testimonianza di Alessandro, il papà di un compagno di scuola di Manuel che ha riportato come, nonostante la tragedia, i ragazzi avrebbero continuato a fare video. Ridendo. Sorridendo. Scherzando. Il problema dei followers e deia tutti i costi è qualcosa che attanaglia una società «a cui diamo ali di cera e diciamo, punta verso il sole, senza pensare che comunque cadranno irrimediabilmente come è successo a Icaro» ha commentato a Panorama.it Massimiliano, commissario. Lo stesso ...

... con il no della commissaria Elisa Giomi, dalla commissione Servizi e prodotti dell', riguarda ... Per il commissario Massimiliano, si tratta di "decisioni improntate al rispetto e alla ...Per il commissario Massimiliano, si tratta di 'decisioni improntate al rispetto e alla tutela degli utenti, soprattutto minorenni. Forse Blanco è finito vittima di un gioco più grande di ...): 'Lavoriamo per regolamentare le figure degli influencer, ma serve rivoluzione culturale, scolastica e familiare' Sulla tragica vicenda è intervenuto anche Massimiliano, ...

Una multa da oltre 170mila ...La sanzione per via della promozione a Instagram e al profilo di Amadeus creato in diretta. Solo un richiamo invece per Blanco che devastò il palco di rose all'Ariston ...