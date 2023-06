Canoa Slalom | Coppa del Mondo Tacen | Elena Lilik interrompe la striscia di Jessica Fox | ottava Marta Bertoncelli

(Di venerdì 16 giugno 2023)l’egemonia diFox e si aggiudica la tappa diindeldi. La tedesca si aggiudica il secondo successo stagionale dopo quello di Augsburg nel kayak, con un netto successo in 101.97. Prova perfetta per la tedesca, che vede in Viktoriia Us la sua rivale più vicina; per l’ucraina un secondo posto a 3.30 dalla vincitrice, venendo penalizzata anche da un tocco di palina nella porta quattro. Quarto posto invece per la padrona di casaAlina Hocevar.Fox alla fine è solo decima, a causa del salto della decima porta, ma rimane comunque in vetta alla classifica. Per l’Italia, èla ...

Gli atleti hanno dovuto affrontare una prova molto tecnica, in un canale artificiale realizzato nel 1972 in occasione delle Olimpiadi di Monaco in cui la(specialità) era sport ...La squadra azzurra dellaè a Lubiana, in Slovenia, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo (le gare saranno trasmesse tutte in live streaming sul nuovo canale ufficiale dell'International Canoe ...Lo spettacolo sul Noce continuerà però con l' Eurocup di rafting e le due gare nazionali die kayak cross , per un fine settimana intensissimo e carico di sfide. Dopotutto i risultati ...

Elena Lilik interrompe l'egemonia di Jessica Fox e si aggiudica la tappa di Tacen in Coppa del Mondo di canoa slalom. La tedesca si aggiudica il secondo successo stagionale dopo quello di Augsburg nel ...Tempo di semifinali a Tacen, in Slovenia, per la terza tappa di Coppa del Mondo. Buone notizie dagli azzurri, che dopo le ottime prove nella canoa, si riconfermano nel kayak. Tre su tre al primo colpo ...