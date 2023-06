Cane lanciato da un' auto in corsa | morto sul ciglio della strada Il testione | ' Vettura di colore grigio'

, le testimonianze L'ultimo aggiornamento dell'OIPA parla di 'un ragazzo che avrebbe visto la scena' spiegando che 'ha riferito che l'auto era di colore grigio con un portapacchi. Se ...... sulla SS148 'Pontina' , in direzione Roma, hasul ciglio della strada il. L'ultimo aggiornamento dell'associazione parla di un ragazzo che avrebbe visto la scena e che 'ha riferito che ...Ardea,morto impiccato, parlano i titolari della toeletta: 'Piangiamo per Kenya, ecco cosa è successo'dall'auto in corsa sulla Pontina 'Ci hanno chiamato denunciando di aver visto una macchina lanciare unvelocemente' - hanno spiegato dall'OIPA. Qualcuno ha assistito alla terribile ...

Lanciato da un'auto in corsa: cane muore sul ciglio della strada Today.it

Una denuncia choc: qualcuno ha lanciato da un'auto in corsa un cane sullo la Ss 148 Pontina, nel tratto urbano che attraversa Latina. Influencer scrocconi, il titolare di un hotel è ...Un cane è stato lanciato da un’auto in corsa sulla Pontina. Una scena raccapricciante che ha comportato la morte dell’animale ...