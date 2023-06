Leggi Anche Singapore, scoperto come ilsfugge al sistema immunitario Il fumo ostacola il trend positivo per le donne 'Per troppo tempo il tumore del polmone è stato considerato una patologia ...È giunto il tempo di considerare ilin tutti i suoi aspetti, biologici, medici, psicosociali, ma soprattutto di prolungare nel tempo l'impegno per la 'presa in carico', anche dopo la ...L'Italia, fra il 2011 e il 2019, ha registrato una diminuzione della mortalità persuperiore rispetto alla media europea, con una riduzione dei decessi del 15% negli uomini e dell'8% nelle donne ( - 10% uomini e - 5% donne in Europa). Un obiettivo raggiunto anche grazie all'...

Cancro, calano i decessi in Italia: -15% tra gli uomini e -8% tra le donne TGCOM

Un obiettivo raggiunto anche grazie all'immunoncologia, ovvero l'immunoterapia applicata al trattamento dei tumori ...L'Italia, fra il 2011 e il 2019, ha registrato una diminuzione della mortalità per cancro superiore rispetto alla media europea, con una riduzione dei decessi del 15% negli uomini e dell'8% nelle ...