Campoli Monte Taburno | grande soddisfazione per il successo della “Festa della Ciliegia”

Avevano svagliato da poco un tabacchi a Campoli del Monte Taburno e stavano andando via dopo aver messo a segno un colpo da 10mila euro, ma sono stati intercettati dai carabinieri che li hanno inseguiti. "Conflitto tra Russia e Ucraina Siamo dispiaciuti perché è una guerra fra due Paesi fratelli". Così l'ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalalay Bazarbaev, giunto in visita a Campoli del Monte Taburno (in provincia di Benevento) su invito del sindaco Tommaso Nicola Grasso, ha risposto ai giornalisti.

Sono stati tanti i buongustai e i turisti che lo scorso weekend hanno raggiunto il meraviglioso centro storico di Campoli del Monte Taburno per la Festa della Ciliegia organizzata dalla Poro Loco ‘Mon ...Furto in una tabaccheria a Campoli del Monte Taburno avvenuto la scorsa notte: i malviventi sono stati intercettati a bordo di un furgone ...