Campi Flegrei | Ingv al lavoro per potenziare il monitoraggio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn potenziamento dei sistemi dideiverrà attuato nelle prossime settimane dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per studiare meglio la dinamica del vulcano che dopo 11 anni di allerta gialla continua a essere un ‘sorvegliato speciale’. Lo riferisce il presidente dell’, Carlo Doglioni, a margine di un workshop scientifico all’Auditorium di Bagnoli Futura a Napoli. “Questa giornata di approfondimento era già programmata da mesi, ma il caso vuole che sia caduta proprio a pochi giorni dalla scossa di magnitudo 3.6 registrata nella caldera del”, afferma Doglioni. “Insieme al Dipartimento della Protezione Civile abbiamo fatto questo incontro per valutare come implementare le reti di ...