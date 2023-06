Camihawke a Trieste al Politeama Rossetti | venerdì 22 marzo 2024

Leggi su udine20

(Di venerdì 16 giugno 2023) È una delle artiste più amate sui social:annuncia il suo primo tour nei teatri con lo spettacolo “Il saggio di fine anno”. Tra le tappe anche il Friuli-Venezia Giulia con un’unica data aal22. Biglietti in vendita online dalle ore 16:00 di16 giugno su Ticketone.it e dalle ore 16:00 di mercoledì 21 giugno in tutti i punti vendita autorizzati. Camilla Boniardi, in arte sui social, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo ...