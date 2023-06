Calhanoglu | vittoria incredibile della Turchia! Tutto fra il 94’ e 95’

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023)torna in campo per la prima volta dopo la finale di Champions League con l’Inter. Il centrocampista ha guidato la Turchia in Lettonia nelle qualificazioni agli Europei: lasembra sfumare al 94’ ma arriva al 95’, è 2-3. PARI AMARO – La Turchia di Hakanvince 2-3 in maniera. Il vantaggiosua nazionale in casaLettonia arriva al 23’, con Abdulkerim Bardakci. Poifarebbe anche un assist per Ferdi Kadioglu in chiusura di primo tempo, ma prima del suo piazzato commette un fallo su un avversario e il VAR annulla. La Lettonia così riesce a pareggiare al 51’, su cross da destra Eduards Emsis si inserisce e di testa fa 1-1 per la grande felicità dei tanti presenti a Riga. Non basta, perché dieci minuti dopo ...