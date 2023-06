Calendario Premier League 2023-24 | subito un big match all’esordio

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) La FA ha stilato il programma: la prossima stagione prenderà il via nel secondo weekend di agosto, a Natale 4 giornate in 15 giorni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In Inghilterra non si perde tempo. A poche settimane dalla fine della stagione 2022-, la FA pensa ufficialmente già al prossimo anno calcistico varando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.