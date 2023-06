Calendario Italia agli Europei Under 21 | le date di tutte le partite | avversari | programma | orari tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sempre meno giorni ci separano dall’inizio della competizione, dall’inizio della manifestazione continentale: l’Europeo21. A partire dal 21 giugno di quest’anno, si comincerà con l’ennesimo torneo (dopo il Mondiale20), che metterà alla prova i ragazzi delle nostre Selezioni. Non a caso anche l’guidata dal ct Paolo Nicolato prenderà parte a questa spedizione che, si spera, possa proseguire e diventare lunga e, perché no, trionfale. La Finalissima è prevista per l’8 luglio e la voglia di vedere arrivare gli Azzurrini lì in fondo è tanta: il successo in questa competizione manca oramai dal 2004, 19 lunghissimi e interminabili anni. Chissà che gli uomini scelti da Nicolato non riescano a far terminare questo digiuno. L’Europeo si svolgerà tra due differenti Nazioni: la Georgia e la Romania, che vedranno impegnate 4 ...