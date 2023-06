Calendario Europei scherma 2023 oggi | orari venerdì 16 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Comincianoglidia Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a finea Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi. Quest’scenderanno in pedana gli sciabolatori e le fiorettiste, con l’Italia che si gioca subito delle chance molto importanti. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 8.00 A cominciare saranno gli spadisti. Davide Di Veroli e Federico Vismara sono già saliti sul podio in Coppa del Mondo in questa stagione e l’obiettivo è quello di ripetersi all’Europeo. Un bel risultato individuale darebbe la spinta giusta per poi ripetersi tra qualche settimana anche a squadre, con l’Italia che deve ottenere punti importanti in chiave qualificazione olimpica. Gabriele ...