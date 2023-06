(Di venerdì 16 giugno 2023) Le previsioni meteo fino a domenica 18 giugno Prima ondata di calore inin questo 2023, con 6-10 gradi in più entro martedì con l’dell’anticiclone africano Scipione dall’Algeria. A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che parla diincon notevole ritardo dopo almeno 6 settimane di nubifragi esotto media. Purtroppo i nubifragi hanno colpito duramentenelle ultime ore, in particolare il Centro-Sud, e rimane l’allerta sulle estreme regioni meridionali. Dal weekend invece i nubifragi diffusi saranno un ricordo, avremo condizioni diafoso su tutta l’Italia: lesaliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già ...

Caldo e afa in arrivo sull'Italia, temperature anche oltre i 35°C Adnkronos

Prima ondata di calore in arrivo sull'Italia in questo 2023, con 6-10 gradi in più entro martedì con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione dall'Algeria. A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore d