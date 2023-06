Caldo e afa in arrivo sull’Italia | temperature anche oltre i 35°C

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Prima ondata di calore inin questo 2023, con 6-10 gradi in più entro martedì con l’dell’anticiclone africano Scipione dall’Algeria. A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che parla diincon notevole ritardo dopo almeno 6 settimane di nubifragi esotto media. Purtroppo i nubifragi hanno colpito duramentenelle ultime ore, in particolare il Centro-Sud, e rimane l’allerta sulle estreme regioni meridionali. Dal weekend invece i nubifragi diffusi saranno un ricordo, avremo condizioni diafoso su tutta l’Italia: lesaliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già...

Insomma un caldo all'improvviso, un caldo pericoloso, che quantomeno però annullerà l'incubo nubifragi ed alluvioni per qualche giorno. Nel dettaglio Venerdì 16. Al nord: soleggiato, qualche nube pomeridiana sui rilievi. Al centro: bel tempo, nubi pomeridiane sui monti. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso. Sabato 17. Al nord: soleggiato e caldo, addensamenti pomeridiani sui rilievi. Al centro: bel tempo, nubi pomeridiane sui monti. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica 18. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo sereno. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà infatti la prima ondata di afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto...

