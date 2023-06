Calciomercato Roma | Reynolds in uscita | ma il club vuole 7 milioni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023), Bryanindai giallorossi per il Westerlo in Belgio, ma la società non scende di prezzo dai 7Bryanindalla: dopo l’ottima stagione in prestito in Belgio al Westerlo, l’americano dovrebbe rimanere nelle Fiandre. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il problema sul passaggio in via definitiva diè il prezzo: i giallorossi rimangono fermi sui 7per il riscatto, ma senza un’apertura da parte dei belgi. L’americano ha ammiratori anche in Inghilterra dalla Championship.