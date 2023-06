Calciomercato Roma | colpo dalla Bundes | 15 milioni per il nuovo difensore

... nel blitz a Londra c'è stato anche un incontro con i dirigenti inglesi che al momento però hanno respinto la prima richiesta della. LE CONDIZIONI - I giallorossi hanno fatto una proposta per ..., Bryan Reynolds in uscita dai giallorossi per il Westerlo in Belgio, ma la società non scende di prezzo dai 7 milioni Bryan Reynolds in uscita dalla: dopo l'ottima stagione in ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanentiSmalling rinnova con la: firma fino al 2025 Continua la campagna rinnovi, in Italia e in Europa. L'ultima firma in ...

"Luis Alberto rifiuta il Qatar. Priorità ai biancocelesti". È questa l'ultima ora di Sportitalia, secondo cui lo spagnolo della Lazio avrebbe rifiutato ...Primo incontro negativo tra Roma e West Ham per Scamacca. Il club londinese, infatti, per adesso non apre al prestito del giocatore italiano. Toccherà agli agenti del giocatore provare ...