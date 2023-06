Calciomercato | Napoli un nuovo portiere per Rudi Garcia | obiettivo in casa Bari

(Di venerdì 16 giugno 2023) Terminata la stagione dei club, i riflettori del mondo del calcio si spostano nuovamente sulle gare di Nations league, ma anche sulle qualificazioni per l’Europeo previsto nel 2024. Le squadre del nostro campionato sono attualmente concentrate sul fronte, Tra queste c’è anche il nome del, che dopo aver annunciato, come tecnico per la prossima stagione, la società azzurra sarebbe disposta a prendere unper l’immediato futuro, occhi su un calciatore del, ex Al-Nassr, a difesa dello scudetto Uno dei più grandi sogni in vista della prossima stagione per ilsarà quello di difendere lo ...

... sulle sue tracce Juve e Inter, ma anche(in caso di uscita di Zielinski) e la stessa Roma. ... Pulisic (LaPresse) -.itAl centro dell'attacco ci sono due giocatori attualmente in ...Commenta per primo Nonostante il no del Chelsea al prestito, l'Inter non ha smesso di seguire Kalidou Koulibaly. L'expiace a Inzaghi, ma ben presto i nerazzurri potrebbero fare i conti con altre concorrenti. Secondo Relevo infatti, è in arrivo per il difensore una offerta importante dall'Arabia Saudita.Il nodo allenatore è stato risolto con Rudi Garcia , ed è con il nuovo allenatore che ilinizia a muoversi sul mercato dei calciatori. Sono due i primi obiettivi azzurri, almeno secondo i bookmaker, che concentrano le loro attenzioni innanzitutto sulla difesa e in particolare su ...

Calciomercato Napoli, shock dopo Garcia: Osimhen venduto, ufficiale il colpo in attacco Money.it

Kim MinJae è ad un passo dal Bayern Monaco. Il calciatore coreano lascerà il Napoli dopo una sola stagione, condita dallo scudetto vinto, per accasarsi in Baviera, ai biancorossi del Bayern Monaco. Se ...Blog Calciomercato.com: Ora che le sentenze hanno colpito, si cerca di affondare il colpo nella sistemazione di regole ormai obsolete, se non assurde. E parlo della giustizia ...