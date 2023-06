Calciomercato Napoli | gli obiettivi con Garcia in panchina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Rudiè il nuovo allenatore del, una scelta nel segno della continuità tattica con il tecnico che, proprio come Spalletti, ama il 4-2-3-1 ma lo può variare anche nel 4-3-3 che tante gioie ha regalato durante la stagione appena conclusa. Nessuna rivoluzione in vista e, al momento, una...

...(BL) 11 - 28 luglio LECCE Folgaria MILAN MONZA Pontedilegno - Tonale (BS) 10 - 23 luglio...Pinzolo UDINESE VERONA San Martino di Castrozza (TN) 11 - 23 luglio Intanto i "rumors" sudamericani accostano Lucumi al. Moro a 2 Il club, intanto, ha ...

De Laurentiis: 'E' Rudi Garcia il nuovo allenatore del Napoli' AreaNapoli.it

Risolto il rebus in panchina con l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore al posto di Spalletti, il Napoli si muove sul mercato dei calciatori. In uscita il difensore sudcoreano Kim è vicino al B ...Il Napoli ha finalmente un nuovo allenatore ... La chiamata del sulfureo presidente Aurelio De Laurentiis gli apre la strada del grande calcio che Rudi ha frequentato poco (solo campionato francese) e ...