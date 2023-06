Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Nasti | tris di pretendenti

FIDUCIA - C'è differenza, ma la lunga attesa può interpretarsi come un segnale positivo: sembrava scontato un suo approdo ai parigini, ed evidentemente la proposta delsta facendo vacillare l'..., esercitato il controriscatto per Lorenzo Colombo dal Lecce: affare da 1.7 milioni e possibile inserimento di Nasti Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilha esercitato il ...Commenta per primo Marco Brescianini è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima salvezza del Cosenza. Ora il centrocampista è tornato alper fine prestito e dovrà parlare con la società di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. E sullo sfondo c'è l'Empoli che ha già preso informazioni…

Il Milan dovrà fare le giuste valutazioni in ottica calciomercato: un giocatore rossonero è però insoddisfatto.L'Al Nassr sta monopolizzando il mercato per portare più talento possibile in Arabia Saudita. La presenza di Cristiano Ronaldo sta muovendo molti giocatori agli sgoccioli di carriera verso la terra sa ...