Calciomercato Leicester | ufficiale l’arrivo di Maresca

(Di venerdì 16 giugno 2023) IlCity ha annunciato che Enzosarà il nuovo tecnico delle Foxes: per lui un contratto fino al 2026 IlCity ha annunciatodi Enzo Maresco. Il tecnico italiano, dopo la stagione passata al Manchester City come collaboratore tecnico di Guardiola, ha deciso di accettare l’offerta delle Foxes, firmando fino al 2026. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. Sono molto emozionato per essermi unito a questo Club e perché abbiamo una grande stagione davanti a noi. All’inizio l’obiettivo è giocare nel miglior modo possibile. Da lì possiamo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, e la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Prima di tutto, daremo il 100 per cento, assolutamente, perché il Club se lo merita. È nostro compito, nostro ...

Fresco di vincitore della Champions League all'ombra di Guardiola, ha accettato la sfida di riportare in Premier il Leicester appena retrocesso in Championship.

Dopo aver vinto la Champions da vice di Pep Guardiola, Enzo Maresca, ex centrocampista della Juventus, ha deciso di ripartire dalla Championship: è ufficialmente il nuovo ...(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano. Enzo Maresca è infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece ...