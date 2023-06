Calcio | Stirpe | ' addio Grosso? lo ringrazio | ora si volta pagina senza polemiche'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Con, soprattutto dopo il primo anno, abbiamo rivisto un concetto che forse avevamo un po' dimenticato: vincere giocando bene, e nell'ultima stagione abbiamo trovato continuità anche sotto questo punto di vista. Fabioè stato artefice di questo successo, insieme ai ragazzi che hanno saputo interpretare questo ruolo alla perfezione, regalando una grande gioia a società e tifosi". Lo dice Maurizio, presidente del Frosinone, nella conferenza stampa del club in vista della prossima stagione. "Lascio sempre liberi i miei collaboratori di decidere, a prescindere dall'esistenza dei contratti. Ho spiegato i programmi della società , chiedendo di rimanere soltanto in caso di piena convinzione". "Ho chiesto una risposta entro la fine della prima settimana di giugno. Il 14 sera il mister mi ha ...

Nessuna polemica, solo un ringraziamento - ha aggiunto, che invece sul nuovo allenatore ha detto: ' Dovrà aiutarci a completare un percorso. Abbiamo vinto facendo unpropositivo e mi ...... Maurizio, ha un significato particolare dal momento che è la 20esima alla guida del ... Abbiamo vinto facendo unpropositivo mi piacerebbe proseguire così sapendo quelle che saranno le ...Con queste parole Maurizio, vicepresidente di Confindustria e patron del Frosinone, ricorda Silvio Berlusconi, leader politico, imprenditore di successo e artefice delle grandi imprese ...

Frosinone Calcio, parla Stirpe: "Ecco com'è andata con Grosso e l'identikit del nuovo allenatore" FrosinoneToday

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Con Grosso, soprattutto dopo il primo anno, abbiamo rivisto un concetto che forse avevamo un po’ dimenticato: vincere giocando bene, e nell’ultima stagione abbiamo trovato ...'Per il Frosinone un modello da seguire è l'Empoli', dice il presidente del club neopromosso in A FROSINONE (ITALPRESS) - Il ritorno in A, il ...